Reggio piange Leo Iiriti: “era colonna portante e brillante mente culturale”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Mai e poi mai, avrei immaginato e voluto scrivere questo tristissimo comunicato. La troppo prematura dipartita del brillante editore reggino Leo Iiriti mi lascia attonito e sgomento. Leo non era soltanto il titolare con papà, e fraterno amico, Bruno della storica casa editrice che aveva visto la sua nascita diversi decenni fa grazie al coraggio di nonno Leo, vecchio leone socialista. Egli era diventato da anni ormai, nonostante la sua giovane età, la colonna portante e la brillante ed illuminata mente culturale dell’azienda di famiglia“.

E’ quanto dichiara in una nota stampa, Candeloro Imbalzano, già Assessore alle Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria e Presidente della Commissione “Bilancio, Attività Produttive e Fondi Europei” del Consiglio Regionale della Calabria.

“Assumendo un rischio imprenditoriale non comune in un tessuto economico gracile come quello reggino, aveva ideato collane di pubblicazioni editoriali di straordinaria qualità e di altissimo pregio, che solo la sua Intelligenza e la sua passione potevano e sapevano mettere in campo – prosegue Imbalzano –. Leo era riuscito a coniugare questi valori con l’amore che nutriva per questa città, che, grazie a Lui, fruiva direttamente, non solo nel settore editoriale, di una immagine altamente positiva, grazie al coinvolgimento nei suoi progetti di altissime personalità della Cultura italiana”.

“In questo momento di irreparabile dolore, il mio pensiero va alla Famiglia tutta, agli affranti genitori ed in particolare a papà Bruno. Ad essi le condoglianze più sentite di quanti hanno conosciuto ed apprezzato LEO e, con un forte abbraccio, quelle mie personali e della mia famiglia“, conclude.