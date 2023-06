Reggio: la Fanfara dei Bersaglieri e la Torta Tricolore per il 77° della Repubblica alla Stazione di S.Caterina

StrettoWeb

Grande festa della Repubblica, per il terzo anno consecutivo, a Santa

Caterina con la Fanfara dei Bersaglieri sez Reggio Calabria, con in

testa il Capo Fanfara Giovanni Romeo e il maestro Bruno Polimeni, il

direttivo, ed Incontriamoci Sempre. Il Quartiere ha accolto con grande entusiasmo la presenza della Fanfara, partita dal Piazzale Mino Reitano, proprio accanto alla stele che ricorda l’artista reggino, cui è stato dedicato un commosso ricordo. Il festoso Corteo, che ha attraversato la via Italia, è stato preceduto da tre Fiat 500 in versione Tricolore, grazie alla corposa partecipazione del Club delle 500, capitanato dal suo presidente Enzo Polimeni.

“L’organizzazione” dichiara Pino Strati “è stata curata in ogni

dettaglio, grazie alla sinergia tra Incontriamoci Sempre, Attinà e

Forti, i Maestri del Lavoro, Friberga di Salvatore Friscia, al grande

dispiegamento della Protezione Civile Le Aquile di Nino Monteviso e del Corpo della Polizia Locale, cui và il nostra ringraziamento.”

Come chicca finale, dopo il concerto in Piazza della Fanfara e

l’esecuzione dell’inno di Mameli, i maestri Pasticceri Reggini

dell’A.P.A.R. hanno offerto ai cittadini presenti una Maxitorta Tricolore.

Il duo Morabito-Strati, che da tantissimi anni lavora assieme nel

recupero della storia e della tradizione ferroviaria, soprattutto in

questa città, può ritenersi soddisfatto per l’organizzazione dell’evento

del giugno, programmato nell’arco di una settimana.

Arrivederci al 2 giugno 2024.