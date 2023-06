Reggio: il Circolo “L’Agorà” ricorda Nicola Arigliano nel centenario della nascita

StrettoWeb

Il prossimo 16 Giugno sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “1923-2023: nel centenario della nascita di Nicola Arigliano”. Nato a Squinzano in provincia di Lecce nel 1923, si mise in luce nel 1946 a “Radio Bari”, partecipando al concorso “Il Paradiso dei dilettanti”. Presto emigrò al Nord facendo gavetta nei locali notturni quindi lo sbarco in televisione. Il primo successo arrivò con Simpatica, di Garinei, Giovannini e Kramer, tratta dalla commedia musicale “Buonanotte Bettina”. Nel 1958 partecipò a “Canzonissima” e, successivamente, si fece notare conducendo insieme a Mina un programma televisivo di Lelio Luttazzi intitolato “Sentimentale”. Nel frattempo Arigliano continuò a coltivare la sua prima grande passione: il jazz, partecipando a vari festival e manifestazioni.

A questo periodo risalgono vere e proprie hit come “Un giorno ti dirò”, e le già citate “Amorevole”, “I Sing Ammore”, “My wonderful bambina2, “I love you forestiera” e le apparizioni cinematografiche ne “La grande guerra” di Mario Monicelli (1959) e più tardi in “Ultimo tango a Zagarol” con Franco Franchi (1973). Nel 1963 con Milva e Claudio Villa fu protagonista di “Il cantatutto”, show del sabato sera, mentre l’anno successivo portò a Sanremo “Venti chilometri al giorno”. Nei primi Anni 60 divenne testimonial in numerosi sketch di Carosello. Oltre al digestivo Antonetto, per l’Amaro Cora (“Amorevole” divenne per l’occasione “Amarevole”) e per il Punt e Mes. Dopo anni di assenza tornò in tv nel 1977 con “Non Stop” di Enzo Trapani in cui interpretava un pistolero che freddava gli artisti: «Non voglio noie nel mio locale». Nel 1996 si aggiudicò la Targa Tenco per l’album “I sing ancora” e nel 2001 pubblicò “Go, man!”, disco registrato dal vivo a Milano, con la presenza di alcuni tra i più noti jazzisti italiani. Nel 2005 partecipò a Sanremo con “Colpevole”.

Durante il Festival su richiesta del conduttore di Paolo Bonolis Arigliano insieme con Franco Cerri alla chitarra, Bruno De Filippi all’armonica, Gianni Basso a sax, Giampaolo Ascolese alla batteria e Antonello Vannucchi al piano diede vita a una jam session su “On the sunny side of the street”, un’esibizione rimasta nella storia della tv. Il nuovo incontro, predisposto dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria, ha ricevuto per il significato e la valenza culturale il patrocinio del Comune di Squinzano, dell’Amministrazione Provinciale di Lecce, della Proloco di Squinzano e del Circolo Jazz “Nicola Arigliano” di Squinzano. Dopo i saluti di Gianni Aiello (presidente del Circolo Culturale “L’Agorà”, faranno seguito i saluti istituzionali da parte dei nipoti del grande Nicola Arigliano, l’avvocato Paola Bracciale ed il maestro Franco Arigliano (docente presso il Conservatorio di Monopoli).

Non per ordine d’importanza a seguire quelli del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Lecce Stefano Minerva, il Sindaco di Squinzano Mario Pede, il Presidente della Proloco di Squinzano Mino Pierri, ed il Presidente del Circolo Jazz “Nicola Arigliano” di Squinzano Alfonso Renna. Concluderanno la giornata di studi Simone Corami coautore, insieme a Giampaolo Ascolese e Bruno Alvaro di “Nicola Arigliano: un crooner colpevole. Mezzo secolo di jazz, musica e spettacolo” ed Antonino Megali (vice Presidente del sodalizio organizzatore). La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 16 giugno.