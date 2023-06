Reggio Calabria: catrame sulle perdite di acqua, dura poche ore il nuovo asfalto di via Nicola Furnari

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La situazione delle strade a Reggio Calabria è dir poco penosa con buche, voragine e perdite di acqua che caratterizzano di giorno in giorno ogni via dal centro alla periferia.

In via Nicola Furnari è avvenuto, invece, qualcosa di grottesco: si è ripristinato totalmente il manto stradale con ben due perdite. In sostanza sull’acqua che fuoriusciva è stato inserito il catrame a coprire le perdite. Il risultato? Il manto stradale è durato solo poche ore come si evince dalle foto a corredo dell’articolo.