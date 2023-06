Reggio Calabria, vinti 50 mila euro al 10eLotto: la soddisfazione del tabaccaio

StrettoWeb

Grande festa a Reggio Calabria per una vincita al 10eLotto da 50 mila euro. Il fortunato vincitore ha giocato 10 numeri centrandone 9, il 9 Oro, nell’estrazione serale del 22 giugno presso la tabaccheria di San Brunello a Reggio Calabria. Oltre che a Reggio Calabria anche a Petronà, in provincia di Catanzaro, è stato centrato un 6 Oro da 25 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,8 miliardi dall’inizio dell’anno.

