Reggio Calabria: via Marsala chiusa al traffico, voragine sul manto stradale | FOTO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ stata chiusa al traffico via Marsala, in pieno centro a Reggio Calabria, nel tratto compreso tra via Cesare Battisti e via Aspromonte. La causa sono dei lavori in corso che hanno reso necessario un profondo scavo. A monte del problema, probabilmente, una perdita d’acqua, che tra l’altro in zona è alquanto ricorrente. Gli operai sono attualmente a lavoro e per gli automobilisti è impossibile immettersi da via Battisti in via Marsala, in corrispondenza della scuola De Amicis.

Aggiornamento: via Marsala riaperta ma la voragine è transennata

Via Marsala è stata riaperta al traffico da poco, ma la voragine – come si può vedere dalle ultime foto della gallery in alto – è stata transennata, occupando quasi tutta la carreggiata. Diversi i disagi per gli automobilisti in transito, viste le automobili parcheggiate su ambo i lati della strada.