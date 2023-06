StrettoWeb

Drammatico sabato a Reggio Calabria. Un uomo è deceduto schiacciato da una cisterna mentre stava effettuando dei lavori di scavo in una casa al mare a Bocale, periferia sud della città. L’uomo è stato colpito dalla cisterna a causa del cedimento del terreno. Per il malcapitato non c’è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento sul posto dei soccorritori e dei Vigili del Fuoco. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.