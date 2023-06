Reggio Calabria, spazzatura non raccolta da settimane: cittadini esasperati

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La situazione della città di Reggio Calabria è sempre più nel degrado e nell’abbandono più assoluto. Camminare in città senza avere il voltastomaco è ormai una cosa rara e direi anche impossibile dato che tutte le strade sono diventate buchi buchi e proprio ieri un’auto è stata risucchiata dall’asfalto ceduto nella zona di via Lia.

I problemi di Reggio sono molteplici e si sommano giornalmente mettendo la vita dei reggini sempre più a dura prova, tra buche, mancanza di acqua nelle case costante estete e inverno, cumuli di rifiuti in ogni angolo della città.

Il video a corredo dell’articolo è stato girato questa mattina a Condera e precisamente sulla via Reggio Campi II tronco dove la spazzatura non viene raccolta da una settimana in un periodo dell’anno in cui l’aria si è riscaldata e il proliferare di animali tra i rifiuti, aumenta vertiginosamente. Come possiamo vedere dal video appunto i residenti sono costretti a vivere tra formiche, scarafaggi, topi e ogni animale presente sulla terra che sta popolando la città in totale tranquillità.

Con l’innalzamento delle temperature la situazione è invivibile e i residenti si trovano a dover fare i conti con il cattivo odore che sovrasta le case dato che l’immondizia rimane abbandonata fuori dai portoni per settimane intere senza che chi di competenza intervenga per raccoglierla.

A cosa serve quindi pagare le tasse se nessuno dall’alto si premura a far vivere i cittadini com’è giusto che sia?

I cittadini sono davvero esasperati da tutte queste pecche che la città ha e che si sommano di giorno in giorno. Quando si potrà tornare a vivere bene com’è giusto che sia in una città degna di questo nome?.