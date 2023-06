Reggio Calabria: la scuola Corrado Alvaro – Giudice Scopelliti torna a splendere | FOTO

StrettoWeb

Sotto la guida della dirigente Adriana Labate, la scuola Corrado Alvaro – Giudice Scopelliti ha visto negli ultimi anni un rinnovamento sia dell’offerta formativa che delle condizioni delle strutture scolastiche. Nella mattina di oggi si è svolta la cerimonia di inaugurazione del plesso scolastico, in viale Messina. All’interno dell’edificio è ospitata la scuola primaria e la scuola dell’infanzia.

Presente all’inaugurazione di questa mattina l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Reggio Calabria, Lucia Nucera. Era prevista anche la presenza del sindaco f.f. Brunetti e dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Albanese, che non hanno partecipato all’inaugurazione, la quale segna un momento importante per tutta la zona dove sorge l’edifico scolastico.

La rinascita della scuola Corrado Alvaro – Giudice Scopelliti “rappresenta anche un momento di rinascita di questo quartiere”

Pregnanti e significative le parole della dirigente Labate: “Ci troviamo oggi ad assistere alla rinascita di uno storico edificio scolastico, un evento ricco di molteplici significati: in primo luogo il miglioramento della qualità dell’offerta formativa, in un ambiente rinnovato non solo sotto il profilo della agibilità e comodità degli ambienti ma, anche, grazie ad un PON fortemente voluto e portato avanti da tutti noi, nelle attrezzature e negli arredi a disposizione dei nostri piccoli alunni“, scrive.

“Il percorso che ha portato a questo risultato è stato lungo, faticoso ed irto di ostacoli; se è stato possibile superarli si deve ad un eccellente lavoro di squadra, per il quale ringrazio i miei collaboratori, i componenti del mio staff e tutto il personale scolastico, docenti, amministrativi ed assistenti, per l’abnegazione mostrata lavorando senza risparmio per la riuscita dell’operazione; uno speciale ringraziamento va all’amministrazione comunale, con cui si è stabilito un rapporto sinergico di collaborazione, che ha consentito di superare le numerose difficoltà che via via si sono presentate; ma mi sia consentito affermare che la rinascita del plesso Alvaro rappresenta anche un momento di rinascita di questo quartiere, nel quale tra l’altro io vivo, un quartiere di enormi possibilità, ancora in divenire, che vanno stimolate e promosse“, scrive ancora Labate.

“Sin dal mio insediamento alla guida di questo Istituto ho fermamente creduto che la Scuola debba svolgere una funzione non solo culturale ma anche sociale, di inclusione e di promozione della crescita di tutte le componenti della comunità; in questo percorso, di cui quella che oggi celebriamo è solo una tappa, ho avuto la vicinanza della Chiesa, nella persona del parroco, delle famiglie, delle comunità straniere ormai pienamente integrate nel tessuto sociale. A tutti loro, a tutti voi va il mio ringraziamento e la promessa che continueremo a lavorare e progredire insieme per una società migliore… grazie di cuore“, conclude la dirigente.

“E’ sempre bello vedere i bambini sorridere”

“Una bella giornata per l’intera comunità scolastica – ha affermato l’Assessore Nucera – è sempre un piacere quando vediamo questi bambini sorridere con soddisfazione per una bella notizia. In questo caso si tratta di un impegno rispettato da parte dell’Amministrazione comunale, che aveva programmato da tempo il restyling dell’edificio. Ovviamente si tratta di una prima parte degli investimenti operati dal Comune su questo Istituto Comprensivo, perchè la nostra intenzione è quella di completare la dotazione infrastrutturale con il rinnovo della palestra scolastica”.

“Ringrazio il Settore Lavori Pubblici, il Rup e l’Assessore Rocco Albanese per aver operato in questi mesi per arrivare a questo importante risultato. Oggi consegniamo alla scuola un edificio più sicuro e bello, in linea con le aspettative dei bambini e delle loro famiglie. Come Assessorato all’Istruzione stiamo operando ad ampio spettro sul comparto degli edifici scolastici presenti nella nostra città. A breve saremo in grado di comunicare nuovi ed importanti interventi, sia per ciò che riguarda la realizzazione di nuovi edifici scolastici, sia per la ristrutturazione e l’accatastamento di quelli esistenti, oltre naturalmente alla dotazione di nuove palestre e spazi comuni, che realizzeremo anche attraverso l’utilizzo di risorse esterne come quelle del Pnrr“, conclude l’assessore Nucera.