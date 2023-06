StrettoWeb

Giornate di apprensione a Reggio Calabria per la scomparsa di un uomo di 48 anni, Gaetano Crea. Il 48enne è stato avvistato l’ultima volta domenica scorsa a Catona e da quel giorno non si hanno più notizie. L’uomo è residente a Rosalì. Al momento sono in corso le ricerche in tutta la città da parte dei Carabinieri. Chiunque dovesse avvistarlo può rivolgersi alle forze dell’ordine.