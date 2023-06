Reggio Calabria, nuovo grande supermercato apre in città: perché è una bella notizia

StrettoWeb

Tasto start, si parte! Oggi è un bel giorno, a Reggio Calabria, per quanto riguarda il mondo del lavoro, del commercio, della grande distribuzione. Nella zona industriale di Campo Calabro, infatti, questa mattina è stato inaugurato Alta Sfera, il primo punto vendita Cash&Carry del gruppo Maiora – azienda di riferimento per la Grande Distribuzione nel Mezzogiorno – a Reggio Calabria. Maiora srl è già presente in Calabria, in ambito Cash&Carry, con un punto vendita a Crotone. Questo, come detto, è il primo a Reggio e il secondo in questa Regione, la più numerosa del gruppo dopo la Puglia.

Cosa è il supermercato Cash&Carry

La grande distribuzione Cash&Carry è un settore in forte espansione nel mondo del commercio. Si tratta, in poche parole, della compravendita all’ingrosso, rivolta quindi ai soli possessori di Partita Iva, dunque perlopiù ai commercianti che acquistano e poi rivendono la merce al dettaglio. In questo caso specifico, quello della struttura “Alta Sfera”, i professionisti e gli imprenditori operanti nel settore alberghiero, nei ristoranti, nei bar, nei minimarket ecc. potranno contare su un ampio numero di referenze, oltre 16.000, selezionate fra industria, prodotti tipici provenienti da oltre 60 fornitori locali e prodotti a marchio Altasfera.

Alta Sfera a Reggio Calabria: le assunzioni

Da evidenziare – è forse il dato in assoluto più importante – che sono state assunte 37 nuove figure, tutte del territorio. Dal più anziano, di 61 anni, al più giovane di 19, con una massiccia presenza di donne. Sicuramente una bella boccata d’ossigeno in una Regione in cui l’occupazione cammina su binari altalenanti. Su queste 37, tra l’altro, 12 sono persone che già lavoravano in questa struttura qualche anno fa, riassunte dopo il licenziamento in seguito alla chiusura di allora. Anche per questo l’evento di oggi rappresenta una bella notizia. Perché 40 persone non resteranno a casa e perché un gruppo non calabrese, ma pugliese, ha deciso di investire in Calabria, con tutto il ritorno economico che ne consegue.

La struttura e i servizi

Come sottolineato a StrettWeb da Giovanni Cundrò, Direttore del punto vendita, “abbiamo costruito un Cash diverso da tutto quello che si vede in giro. Non esiste in Calabria una struttura come questa sia a livello di assortimento che di politica commerciale e servizi”. E di grandezza, aggiungeremmo noi, considerando che la nuova struttura si estende su una superficie di circa 6.000 mq., con al proprio interno diversi reparti: Ortofrutta, Enoteca, Freschi confezionati, Macelleria e una nuovissima Pescheria che sarà attivata prossimamente. Per questi ultimi due reparti sarà attivo (per la Macelleria è già funzionante) un servizio di prenotazione e preparazione degli ordini con un numero telefonico dedicato, che darà la possibilità alla clientela di richiedere i prodotti direttamente da casa con ritiro all’interno del punto vendita. È presente inoltre un ampio parcheggio coperto con oltre 200 posti.

Eventi e degustazioni

In occasione dell’apertura, quindi a partire da oggi e nei prossimi giorni, Altasfera propone una serie di eventi e degustazioni gratuite per far conoscere alla clientela la varietà dell’assortimento offerto. Si parte dall’8 al 10 giugno con le degustazioni a tema caffè, vini e salumi locali; dal 15 al 17 giugno sarà la volta dei liquori e formaggi tipici; protagoniste della degustazione in programma dal 22 al 24 giugno saranno invece le bevande vegetali e le creme spalmabili. Il gustoso ciclo di eventi si concluderà nel weekend del 29 giugno con il beverage.

Alta Sfera Reggio Calabria, le parole del Presidente e A.D. Pippo Cannillo

“Grandi emozioni qui a Reggio Calabria perché questo è il punto d’inizio dopo un lungo percorso che abbiamo dovuto condurre per aprire questa struttura. Un percorso che nasce circa 9 anni fa, ma siamo soddisfatti del risultato e siamo convinti che questa apertura rappresenti un volano per le aziende del territorio, per l’occupazione, per il turismo”, rivela il Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Maiora Pippo Cannillo. Di seguito l’intervista completa e a corredo la fotogallery con tutte le immagini di oggi.

