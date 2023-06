Reggio Calabria, auto si ribalta sulle Bretelle: ambulanze sul posto | FOTO LIVE

StrettoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa sulla rampa in uscita dalla tangenziale alle Bretelle in direzione Sud a Reggio Calabria. Nel sinistro una vettura ha finito la propria corsa ribaltata su una fiancata.

Sul posto sono prontamente intervenute due ambulanze del 118 per soccorrere i feriti, Polizia Locale e Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco che stanno lavorando per raddrizzare l’auto al momento ribaltata su un fianco. Il traffico sta subendo parecchi disagi per chi esce alle Bretelle venendo da nord e anche per il transito sulla tangenziale in direzione Sud.