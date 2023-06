Reggio Calabria: l’Asp dà ragione al dott. Amodeo: la liquidazione dell’indennità di sostituzione è dovuta

StrettoWeb

Tutto è bene quel che finisce bene. Il dott. Enzo Amodeo, primario di Cardiologia dell’Ospedale “Maria degli Ungheresi” di Polistena, ha ottenuto una significativa vittoria facendo valere i propri diritti. Infatti, con delibera del Direttore Generale dell’Asp, sono state liquidate le somme, in ottemperanza alla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi, relative al mancato pagamento dell’ indennità di direttore FF dell’ UOC di Cardiologia.

Ma cosa successe? Il dott. Amodeo adiva il Tribunale di Palmi per ottenere la liquidazione dell’indennità di sostituzione e il risarcimento del danno non patrimoniale per il periodo di mancato rinnovo di ulteriori 6 mesi dell’incarico di sostituzione per la Direzione della Struttura Complessa di Cardiologia U.T.I.C. del P.O. di Polistena, conferito per 6 mesi con Atto Deliberativo dell’8 novembre 2018, periodo durante il quale il medico reggino aveva esercitato ugualmente le funzioni di sostituto. La sentenza del 16 settembre 2022 del Tribunale di Palmi dava ragione al medico Amodeo. Dopo circa 9 mesi, il 14 giugno scorso, l’Asp ha deliberato il pagamento delle somme dovute al noto cardiologo di Reggio Calabria.