Reggio Calabria: lavori sulla SP73 tra i Comuni di Benestare e San Luca

Sono in corso i lavori di rinnovamento della Strada provinciale 73, tra i Comuni di Benestare e San Luca. Finanziato per circa 70 mila euro con i fondi dei Patti per il Sud, il contributo straordinario che il Governo, nel 2016, ha riservato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria in tema di infrastrutture, ambiente e sviluppo economico, l’intervento servirà a risistemare il manto d’asfalto e le cunette, oltre allo sfalcio dell’erba e alla riparazione di alcuni parapetti. I lavori, iniziati nelle scorse ore, proseguiranno nei prossimi giorni.

“Da anni – ha spiegato il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace – gli abitanti delle frazioni Belloro e Randaci attendevano l’apertura di un cantiere che, una volta ultimato, agevolerà il traffico e migliorerà la viabilità nel suo complesso. Nella circostanza, vorrei rivolgere un ringraziamento al dirigente Lorenzo Benestare, a tutto lo staff del settore Viabilità della Città Metropolitana ed al rup Vincenzo Giordano”.

“Grazie ad una programmazione attenta – ha sottolineato Versace – ad una gestione oculata delle risorse ed un costante impegno della macchina amministrativa, l’Ente sta portando avanti una precisa ricognizione di tutte le strade del comprensorio. Uno sforzo non indifferente, considerati i forti tagli dei trasferimenti statali rispetto ad un comparto fondamentale per i territori. Ecco perché, riuscire ad intercettare risorse esterne ai nostri bilanci, così come ha fatto il sindaco Giuseppe Falcomatà con i Patti per il Sud, diventa un esercizio decisivo per riuscire a garantire i giusti servizi alle nostre comunità”.