Reggina, si è sposato il Responsabile Comunicazione Ferdinando Ielasi. Con foto in Curva Sud

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ tempo di matrimoni, in casa Reggina. Diversi componenti del club amaranto in questa estate vanno o sono andati a nozze, in attesa delle altre novità in questi giorni caldi. Dopo il matrimonio di Gigi Canotto di qualche settimana fa, nella giornata di ieri si è sposato anche il Responsabile della Comunicazione Ferdinando Ielasi, convolato a nozze con la moglie Danila Malaspina.

Ferdinando, giornalista reggino, da due anni cura i rapporti con la stampa con la sua grande passionalità verso i colori amaranto. Lo dimostra anche la foto nella Curva Sud del Granillo dopo la cerimonia. Dalla redazione di StrettoWeb provengano i più sinceri auguri verso la coppia.