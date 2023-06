Reggina, rompete le righe per il settore giovanile: il saluto di Geria

StrettoWeb

Titoli di coda sulla stagione 2022/23 anche per il Settore Giovanile della Reggina, per il quale nel pomeriggio odierno è arrivato il rompete le righe. Al termine dell’ultima giornata di fatiche presso il centro sportivo Sant’Agata, il Responsabile del Settore Giovanile Giuseppe Geria ha incontrato i gruppi presenti, composti da calciatori e staff tecnico, ringraziandoli per l’impegno profuso nel corso dell’annata calcistica e ponendo l’accento sulle ambizioni in vista della prossima stagione.

Così la Reggina in una nota. Buono, tutto sommato, il bilancio del settore giovanile, se consideriamo la gestione non ottimale degli ultimi anni. Due selezioni hanno raggiunto i playoff, mentre la Primavera è riuscita a salvare la Primavera 2, importante patrimonio al momento, dopo il playout contro la Salernitana. Una retrocessione sarebbe stata un bagno di sangue anche in termini di possibili perdite di elementi interessanti. Ora l’obiettivo è ripartire, proprio grazie alla figura importante di Geria.