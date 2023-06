Reggina, Federico Giruado diventa Dottore: l’esterno sinistro si è laureato

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Federico Giraudo diventa Dottore. L’esterno sinistro di proprietà della Reggina, ma in prestito al Cittadella (ci resterà per un altro anno), si è laureato oggi in Scienze della Comunicazione. “Felice e orgoglioso” è il messaggio del calciatore sui social, postato insieme alla foto con la tesi, dal titolo “L’evoluzione della fruizione dello Sport in tv”.

Il calciatore è arrivato in riva allo Stretto nel gennaio del 2022. Buona la seconda parte di stagione con Stellone, mentre con Inzaghi è stato utilizzato un po’ meno quest’anno e a gennaio è partito in direzione Cittadella, rinnovando però con gli amaranto fino al 2025.