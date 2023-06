Fiocco rosa in casa Reggina, Contini diventa papà: è nato il piccolo Ethan

StrettoWeb

“Fiocco azzurro per Nikita Contini e la sua Martina: è nato il piccolo Ethan. Ai novelli genitori i nostri migliori auguri”. Così, sui social, la Reggina fa gli auguri al portiere Nikita Contini, diventato papà del piccolo Ethan. Anche dalla redazione di StrettoWeb i più affettuosi auguri a lui e alla sua dolce metà, Martina Fusco, conosciuta in tv per aver fatto parte di Ciao Darwin e La Pupa e il Secchione.

“L’emozione più bella della mia vita. Sei stata, sei e sarai una grande donna e mamma. Benvenuto Ethan”, ha scritto il portiere sui social. Contini è arrivato in riva allo Stretto a gennaio dal Napoli in prestito secco e tornerà dunque alla società di appartenenza.