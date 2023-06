Reggina, conferme su iscrizione: regolarmente inviati bonifici e documenti, ora verdetto Covisoc

StrettoWeb

I titoloni di alcuni grandi giornali nazionali (i soliti) hanno fatto sobbalzare dalla sedia, questa mattina, i tifosi della Reggina. “Non c’era traccia dei bonifici alle 22”, scrivono. Peccato che la scadenza per presentare domanda d’iscrizione fosse alle 23.59 e a mancare fosse un foglio firmato, un’attestazione, che alle 22 effettivamente non c’era ancora ma che è arrivato alle ore 22.50, permettendo l’invio di tutti gli incartamenti già pronti, inclusi documenti e appunto bonifici.

Nulla di nuovo, in realtà, in quanto lo avevamo già scritto ieri mattina. E’ vero, non c’è alcuna ufficialità del club, però la Reggina ha completato regolarmente tutte le procedure per l’iscrizione entro la scadenza prestabilita, pagando addirittura in anticipo il saldo di quasi 800 mila euro con l’erario onde evitare brutte sorprese con il ricorso del Brescia. Certo, la parola fine ancora non c’è, ma intanto era importante presentare la documentazione completa e nei termini. Il verdetto lo esprimerà la Covisoc entro il 30 giugno, facendo scattare il semaforo verde.