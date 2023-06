Reggina, l’agente Paolo Paloni presenta istanza di arbitrato

StrettoWeb

“Il Collegio di Garanzia ha ricevuto una istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, presentata dall’Agente Sportivo Paolo Paloni contro la Reggina 1914 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Paolo Castaldi, in virtù del “mandato tra società e agente sportivo”, sottoscritto in data 1° settembre 2022, affinché il suddetto istante curasse gli interessi della Società intimata, prestando, in particolare, la propria opera per la conclusione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Devid Eugene Bouah“.

E’ quanto si legge in una nota Coni. L’agente Paolo Paloni presenta istanza di arbitrato contro la Reggina per la conclusione del contratto con Bouah. Quest’anno non è la prima volta che il club riceve istanza di arbitrato dai procuratori, considerando la vicenda Tribunale da gennaio in poi. Tutti i pagamenti negati da allora, dopo l’omologa sono stati inseriti in un’unica tranche (5 milioni di euro in un giorno, ieri) per far sì che l’iscrizione fosse completa, anche alla luce del piano presentato.