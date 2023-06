Reggiana, il nuovo allenatore Nesta e la battuta sul Pippo Inzaghi

StrettoWeb

Da calciatore è stato suo avversario per un po’, ma poi lo ha avuto come compagno per una vita. Uno difendeva, l’altro segnava. Poi da allenatore lo ha affrontato più volte e ha perso spesso. Chi è? Alessandro Nesta. L’ex difensore di Lazio, Milan e Nazionale, nuovo allenatore della Reggiana, è stato presentato a stampa e tifosi emiliani.

A una precisa domanda, però, ha risposto con una battuta sul collega e amico Pippo Inzaghi: “Chi vorrei affrontare tra i miei ex compagni? Sicuramente non Filippo Inzaghi, con lui ho sempre perso, speriamo che vada ad allenare all’estero…”, ha detto scherzando l’ex difensore. Il rebus sull’attuale allenatore della Reggina resta. Potrebbe rimanere a una condizione, come scritto in altro articolo. Eventualmente, non sarebbe da escludere un’altra destinazione in Serie B.