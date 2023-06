Putin si commuove ricordando Berlusconi: “era speciale” | VIDEO

StrettoWeb

“Berlusconi era un grande amico della nostra nazione e ha fatto molto per costruire cordiali rapporti commerciali tra Russia e Paesi europei“. Lo ha dichiarato Vladimir Putin parlando del leader di Forza Italia e definendo Silvio Berlusconi un uomo “speciale“. “Era un uomo insolito – racconta il presidente russo – perché era davvero sincero e aperto. E aveva questo privilegio che i politici della sua portata non hanno: diceva quello che pensava“.

“E’ molto triste – sentenzia Putin che, forse per la prima volta in un’intervista, si commuove –. Voglio esprimere le mie più sincere condoglianze al popolo italiano, a tutti coloro che sono stati vicini al signor Berlusconi. Questa è una perdita enorme per l’Italia“, conclude il leader russo.