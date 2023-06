Putin: “ecco chi ha salvato la Russia dalla distruzione”

StrettoWeb

“Tutti i tentativi di creare disordine interno andranno a fallire. Putin, la rivolta sarebbe stata soffocata comunque. Ma volevamo evitare lo spargimento di sangue”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento in tv. “La maggior parte dei miliziani della Wagner è patriota. I miliziani della Wagner possono sottoscrivere un contratto per mettersi agli ordini del ministero della Difesa, tornare alle loro famiglie o riparare in Bielorussia”, evidenza Putin.

“I neonazisti ucraini volevano proprio questo, che soldati russi uccidessero altri russi, che la nostra società si spaccasse, soffocasse nel sangue. Invece tutti i nostri militari, i nostri servizi speciali, sono riusciti a conservare la loro fedeltà al loro Paese, hanno salvato la Russia dalla distruzione”, rimarca Putin.