Progetto Erasmus plus: la partecipa l’Istituto professionale alberghiero e turistico di Villa San Giovanni

Conosciamoci: una strategia per l’efficace inclusione degli studenti rom è il progetto Erasmus plus (Programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport) che vede la partecipazione dell’Istituto professionale alberghiero e turistico di Villa San Giovanni. Alle attività hanno preso parte altri cinque istituti scolastici di Bulgaria, Grecia, Polonia, Ungheria e Portogallo. Proprio a Lisbona, capitale lusitana, si è svolto di recente l’incontro durante il quale una rappresentanza degli insegnanti dell’Ipalbtur ha condiviso con i colleghi stranieri un percorso formativo che ha portato alla realizzazione di lavori di interessante valenza educativa e didattica finalizzati al recupero di ragazzi rom a rischio di dispersione scolastica.

I docenti hanno condiviso i dati ottenuti dalle pratiche svolte nei vari Paesi, in merito a strategie, metodologie e ricadute, per analizzare i percorsi di inclusione. In particolare, l’esperienza di alcuni ex studenti Rom che, per meglio mediare la socializzazione tra studenti, sono stati impiegati come tutor-accompagnatori all’interno delle classi.