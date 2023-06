Premio Jole Santelli: i vincitori della seconda edizione in ricordo del Presidente della Regione Calabria

StrettoWeb

“Emozioni che restano nel cuore”. Sono le prime parole dell’associazione Jole Santelli, promotrice del premio dedicato al primo Presidente donna della Calabria, scomparsa nel 2020. “Si è conclusa a San Giovanni in Fiore la seconda edizione del Premio Jole Santelli. L’onoreficenza è stata conferita a donne straordinarie che si sono distinte nel mondo delle istituzioni e che vantano un legame strettissimo con la Calabria.

Antonella Polimeni, direttore Università Sapienza di Roma; Beatrice Venezi, direttore d’Orchestra; Caterina Greco, direttrice Museo Salinas di Palermo già Soprintendente della Calabria; Paola Radaelli, presidente nazionale UNAVI, associazione che tutela e difende le donne vittime di violenza e stalking; Anna Maria Stanganelli, Garante della Salute della Regione Calabria.

Menzione Speciale per Emanuela Setti Carraro, moglie del Generale Dalla Chiesa. A ritirare il premio l’ispettorenazionale, unico generale donna in Italia, Emilia Bruna Scarcello. Un sentito ringraziamento alla Presidente della Provincia di Cosenza e Sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, al Direttoredel Premio Jole Santelli, Mariangela Preta e al Maestro orafo Giancarlo Spadafora. Con Jole per Jole“, conclude il comunicato.