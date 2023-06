Prelevato lo spazzolino di Kata per ricavare il Dna e confrontarlo con le tracce

StrettoWeb

I genitori di Kata, la piccola scomparsa a Firenze il 10 giugno scorso, sono di fronte agli inquirenti, negli uffici della procura di Firenze. Il padre, Miguel Angel Ramon Chicllo Romero, è già stato interrogato mentre ora è in corso l’interrogatorio della madre Kathrina Alvarez. I due vengono ascoltati separatamente. Gli interrogatori sono tenuti nell’ufficio del sostituto procuratore Christine von Borries.

Secondo quanto appreso, i carabinieri del servizio scientifico hanno prelevato lo spazzolino da denti usato da Kata per ricavare il Dna per confrontarlo con eventuali tracce. È un accertamento disposto dagli inquirenti. Il reperto è stato campionato nel sopralluogo odierno all’ex hotel Astor in un bagno ad uso dei familiari della bimba scomparsa.

Il nuovo appello dei genitori di Kata

“Aiutateci a ritrovare nostra figlia, non smettiamo di ripeterlo“: così un altro appello dei genitori della piccola Kata lanciato tramite i cronisti dopo esser stati sentiti dagli inquirenti. I genitori della bimba lo hanno detto appena usciti dagli uffici della procura. “Ci sentiamo confusi, frastornati. Aiutateci“, ha anche brevemente aggiunto il padre. L’uomo è stato ascoltato per circa due ore. La madre invece per circa un’ora. Secondo quanto appreso, i verbali sono stati secretati.

Una trentina di peruviani che vivono a Firenze si sono riuniti in piazza Duomo per sensibilizzare sulla vicenda di Kata, la bimba di 5 anni scomparsa da sabato scorso. I partecipanti hanno cartelli con l’immagine della bambina e la scritta “aiutateci a farla tornare a casa” e palloncini bianchi. “Continueremo ad essere presenti finché Kata non sarà rilasciata – ha detto una portavoce della comunità – I palloncini indicano l’innocenza di una bambina che non c’entra niente con i problemi degli adulti“.