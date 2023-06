Il post straziante dell’amica di Denise: “mentre il fiume mi trascinava via avrei voluto afferrarti”

StrettoWeb

Non si può accettare la morte di una giovane piena di vita. La terribile vicenda di Denise Galatà ha gettato nello sconforto milioni di italiani, ma è stato un dramma indescrivibile per chi la amava. Un’amica di Denise, Marta, le ha dedicato un post sui social commovente e straziante.

““Denis la mia salvezza” così eri e sei memorizzata sul mio telefono, mi hai lasciato un grande vuoto dentro, un peso incolmabile che nessuno mai potrà colmare…te ne sei andata via nella maniera più brutale che ci possa essere.. non scorderò mai ciò che abbiamo passato tutti noi…mentre il fiume mi trascinava via avrei voluto così tanto che tu mi passassi davanti per afferrarti e portati con me o anche solo vederti per poter chiedere l’aiuto che meritavi“, scrive la giovane amica della sfortunata Denise.

“Chi mi aspetterà all’ultimo banco tutte le mattine a darmi il buongiorno?”

“Mi sono sentita così debole e impotente nel veder trascinare davanti tutti i remi e i caschi tra cui il tuo, non bastano le parole per riempiere l’immenso vuoto che hai lasciato a tutti noi, avrei preferito sacrificare la mia vita per te anziché patire questo enorme senso di colpa che mi sta lacerando dentro.. vorrei tanto che da lì ne fossimo uscite insieme ma evidentemente doveva andar così…“, prosegue il post. “Adesso chi mi aspetterà all’ultimo banco tutte le mattine a darmi il buongiorno? A chi prenderò in giro per i jeans strappati? A chi chiederò gli appunti di scienze? A chi chiederò le coccole e gli abbracci la mattina??? A chi giudicherò che stava sempre al tablet a giocare a Mini Basketball o a 8 ball pool pool ????”

“Non potrò più vedere quel visino dolce e genuino che avevi, non meritavi una fine del genere saremmo dovuti uscire tutti insieme da quel fiume a testa alta mano nella mano…doveva essere la nostra ultima mini gita di quinto per stare insieme, divertirci e una volta finito il liceo dividere le nostre strade felicemente e stando in contatto tra di noi, invece non è stato altro che un incubo durato un eternità. Volevo ricordare nel migliore dei modi questa ultima gita e per poterlo fare ho detto alla classe che avrei fatto un video con ogni singola ripresa per portare questi giorni di gioia sempre nei nostri cuori, ma adesso? Adesso con quale coraggio guarderò quel video, dovevano esserci solo immagini positive invece no, solo il ricordo di un incubo sfociato in tragedia“, scrive ancora Marta.

Denise e quel vuoto incolmabile

“Non so come finirà ma so solo che adesso nel mio cuore e quello di tutti noi c’è un vuoto incolmabile e un ricordo straziante che porteremo con noi fino alla fine…adesso potrai riposare come meriti, sappi che per me sei e sarai sempre la vincitrice di tutto, la stella più bella dell’universo, e il grande amore della 5bl…” conclude lo straziante post.