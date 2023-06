Ponte sullo Stretto, Siracusano: “appuntamento con la storia, il Sud sarà protagonista”

StrettoWeb

“Il Ponte sullo Stretto di Messina è un’opportunità senza precedenti per le nostre Regioni, per la Sicilia e la Calabria, un appuntamento con la storia che non possiamo fallire. Un’opera strategica non solo per il Mezzogiorno, ma per l’interno Paese e per tutta l’Europa”.

Lo afferma Matilde Siracusano , sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, in occasione del meeting “Ponte sullo Stretto di Messina. Un’opportunità per i territori dello Stretto e per l’area Euro-Mediterranea”, nell’ambito del Forum permanente del Mediterraneo e del Mar Nero per il futuro dei giovani, organizzato a Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

”Il conflitto tra Russia e Ucraina ha acuito alcune dinamiche che si stavano già sviluppando negli ultimi anni: il Mar Mediterraneo sta tornando sempre più ad essere determinante negli equilibri geopolitici internazionali.

Le rotte commerciali più importanti passano e passeranno a pochi chilometri da noi; il Nord Africa si svilupperà grazie al dialogo con il nostro Paese e con gli altri che si affacciano nel Mediterraneo; l’Oriente investirà in nuovi paradigmi per portare agevolmente le merci in Europa; e il nostro Continente potrà sfruttare come una risorsa di inestimabile valore la posizione geografica di Sicilia e Calabria per essere leader in questo nuovo ordine mondiale.

Ma per cogliere pienamente le opportunità di questa rivoluzione, servirà avere infrastrutture adeguate a vincere la sfida con il futuro.

Serviranno risorse per porti, aeroporti, autostrade, strade, alta velocità ferroviaria.

E poi lui, la grande opera per eccellenza, che fungerà da attrattore per tutti questi investimenti che dovranno far fare alle nostre Regioni il salto di qualità: il Ponte sullo Stretto di Messina. Se ne parla da decenni, il presidente Silvio Berlusconi, al quale mi piacerebbe fosse intitolata questa infrastruttura, ne aveva avviato la realizzazione, se non avessimo avuto la sinistra e le sue ideologie probabilmente oggi sarebbe già realtà.

Il Ponte sarà il passo decisivo verso il futuro, porterà lavoro, indotto, turismo, sarà il fiore all’occhiello di un Sud che vuole riscattarsi e che vuole farlo interpretando un ruolo da attore protagonista”.

”Ringrazio il ministro Salvini e il presidente Meloni per aver accelerato in questa direzione, per aver messo la sua costruzione in cima agli obiettivi del governo di centrodestra, e ringrazio il mio partito che ha in quest’opera una sua battaglia storica e identitaria.

La meta è a portata di mano, spetta a ciascuno di noi lavorare affinché possa essere raggiunta nel più breve tempo possibile”, conclude Siracusano.