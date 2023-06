Ponte sullo Stretto: a Messina qualche decina di cavernicoli protesta contro la grande opera

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Manifestazione di circa 50 cavernicoli a Messina in occasione del convegno “Il Ponte sullo Stretto infrastrutture e trasporti per unire l’Italia”. Il convegno è stato organizzato dalla Cisl, Filca Cisl e Fit-Cisl. I cavernicoli con cartelli, bandiere, magliette No al Ponte si trovano nei pressi della rada San Francesco dove è attraccata la nave “Elio” che ospita il convegno.

Tra i manifestanti anche Renato Accorinti, ex sindaco di Messina che aveva chiesto di intervenire al convegno. “Sono un cittadino come tanti – ha detto – che tra l’altro ha avuto un ruolo cosi importante come quello di sindaco, inoltre nella mia vita la questione No Ponte è stata centrale, è una battaglia che porto avanti dal 2001-2002 con tantissime persone, voglio ricordare la manifestazione più imponente della storia di questa città, sono scese in piazza oltre 20 mila persone, non era mai successo a Messina, perciò che c’è una parte della citta che è contro il Ponte mi pare ovvio. Qua viene il mondo intero, dal ministro a tutti gli altri, ma non c’è una voce fuori dal coro, mi chiedo se hanno paura o gli manca il senso della democrazia. Il messaggio che volevo dare è che non siamo contro ideologicamente come ci viene attribuito, al Sud ed in questo territorio manca tutto ma dire che l’evoluzione e lo sviluppo di tutto il Ssud e di questo territorio passa attraverso il Ponte è ridicolo“.