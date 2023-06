Ponte sullo Stretto, domani giornata storica. Salvini: “prima riunione della rinnovata Società”

StrettoWeb

“L’obiettivo è l’avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto nell’estate del 2024, per avere la prima auto che lo attraversa nel 2032. Domani ci sarà la prima storica riunione della rinnovata Società Stretto di Messina dopo 10 anni di fermo assoluto, e per me è un onore“. E’ quanto dichiarato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante il meeting organizzato dal Forum Permanente del Mediterraneo e Mar Nero, Lion ‘Il Ponte sullo Stretto di Messina – Un’opportunità per i territori dello Stretto e per l’area Euro-Mediterranea‘.

“Nel 2032 saranno finiti i lavori per l’alta velocità Salerno-Reggio Calabria e per il potenziamento di ferrovie, strade e autostrade in Sicilia, non avere il Ponte a quella data sarebbe una sciagura“, ha aggiunto Salvini.

E’ dunque una giornata storica quella di domani: verrà nominato il comitato dei nove, ovvero i tecnici che si occuperanno della realizzazione del progetto esecutivo. Questi faranno valutazioni concrete su espropri, sismicità, sui dettagli tecnici come altezza delle torri e carreggiate. I tecnici saranno ingegneri, architetti, sismologi e tutti coloro che si occuperanno concretamente della realizzazione del ponte. Avranno un anno e un mese di tempo per la consegna del progetto esecutivo, ovvero luglio 2024. Si tratta di un passaggio storico perché darà il via alla fase progettuale ed esecutiva. I trampolino di lancio dal quale partirà la costruzione definitiva e concreta del Ponte sullo Stretto di Messina.