Ponte sullo Stretto, grande convegno a Messina ma Accorinti frigna: “non mi fanno parlare”

“Questa mattina, martedì 6 giugno, a Messina sulla nave traghetto Elio sono presenti il ministro delle Infrastrutture Salvini, i due presidenti della Regione Calabria e della Regione Siciliana, tutti a parlare di Ponte senza dare alcuna possibilità di poter sentire una versione diversa dalla loro vecchia narrazione”. Lo afferma Renato Accorinti, ex sindaco di Messina.

“Ho chiesto ufficialmente di poter intervenire nei modi e nei tempi da loro stabiliti e mi è stato negato. Per l’ennesima volta, è evidente, la mancanza di rispetto, trasparenza e democrazia nel non dare spazio e ascolto a tutte le parti in causa”.