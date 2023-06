Ponte sullo Stretto, Salvini: “inizio dei lavori la prossima estate”

StrettoWeb

“Dopo 52 anni dall’approvazione della legge, il Ponte sullo Stretto si farà. L’obiettivo è partire tra un anno col cantiere, la prossima estate”. E’ quanto afferma il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervistato su TG2 Post. “C’è l’attenzione dei Comuni, delle regioni e anche dell’Europa. Stiamo investendo 18 miliardi in Sicilia per potenziare strade, autostrade e altri 18 in Calabria”, aggiunge Salvini.

“Il Ponte – sottolinea Salvini- sarà un atto di giustizia per milioni di siciliani isolati dal resto del continente e un acceleratore di sviluppo di lavoro e di energia per tutte le imprese italiane. Sarà un attrattore d’investimenti, di attenzione e di turismo. E sara’ un’opera green”.