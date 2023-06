Ponte sullo Stretto, Molteni: “è un’opportunità per l’Italia”

StrettoWeb

“Credo che il Ponte sullo Stretto possa essere un’opportunità, gestita ovviamente bene. E’ sicuramente un’opportunità per l’Italia, può essere un’opportunità anche a livello comunitario, credo che Salvini non stia investendo solo risorse, ma stia investendo tempo e impegno. E quindi, ovviamente, l’opera va avanti nel pieno rispetto di quello che può pensare il buon Busia”. Lo ha detto il sottosegretario all’Interno ed esponente della Lega, Nicola Molteni, ospite ad “Agora'”, su Rai3, in merito alle critiche del presidente dell’Autorita’ nazionale anticorruzione (Anac), Giuseppe Busia, sull’operazione.