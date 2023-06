Ponte sullo Stretto, il 29 giugno il convegno di Fondazione Mediterranea con Salvini: “ricadute territoriali della costruzione del ponte”

StrettoWeb

“Durante la prima assemblea annuale della Fondazione Mediterranea, preso atto che il dibattito sul ponte sullo Stretto sarebbe stato oltremodo totalizzante e divisivo, si decise che l’argomento non sarebbe stato affrontato né all’interno né all’esterno. Giusta o sbagliata che sia stata questa decisione, assunta a larghissima maggioranza, è stata sostanzialmente sempre rispettata e mai rimessa in discussione. Oggi che la decisione sull’esecuzione dell’attraverso stabile è stata presa con legge di Stato, pur non entrando nel suo merito, dobbiamo prenderne atto e regolarci di conseguenza”.

“Che si sia favorevoli o contrari non ha ormai alcun senso e pragmaticamente si deve focalizzare la propria attenzione sulle possibili ricadute sul territorio. È in questo senso che si deve interpretare l’adesione della Fondazione Mediterranea all’incontro sul Ponte, programmato dal Forum Permanente sul Mediterraneo del Lions International ad Altafiumara per la mattina di lunedì 26 giugno, e all’aver accettato di collaborare all’iniziativa, assumendone tra l’altro la moderazione della terza sezione”.

In questa, in ordine, parteciperanno: avv. Giosy Romano, Commissario straordinario del Governo per la Zes Calabria; dott. Andrea Agostinelli, Presidente dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio; ing. Domenico Vecchio, Presidente Confindustria Reggio Calabria; on. Pino Galluzzo, Presidente intergruppo continuità territoriale dell’Assemblea regionale siciliana; on. Francesco Cannizzaro, Camera dei Deputati, componente V commissione Bilancio e Tesoro; sen. Nino Germanà, segretario Commissione Ambiente; sen. Tilde Minasi, Capogruppo Commissione Ambiente; on. Matilde Siracusano, Segretario di Stato per i rapporti con il Parlamento; sen. Matteo Salvini, Vice Presidente del Consiglio e Ministro per le infrastrutture e trasporti.

Obiettivo dell’incontro sarà quello di prospettare la possibilità che con la marea di finanziamenti che pioveranno si intervenga anche sulla rete viaria della Piana, sulla Bovalino Bagnara e sulla Tangenziale Reggio Melito. A tal fine la seconda sessione, coordinata dall’avv. Ettore Tigani, vedrà partecipare i sindaci della Piana, rappresentati dal dott. Giuseppe Zampogna, dal Sindaco Metropolitano avv. Carmelo Versace e dal sindaco di Messina avv. Salvatore Mondello. La prima sessione, coordinata dall’ing. Salvatore Napolitano e moderata dal dott. Marco Santoro, vedrà relazionare l’ing. Marco Rettighieri, presidente CdA Webuild, e l’ing. Marco Marchese, direttore Investimenti RFI Sicilia e Calabria.