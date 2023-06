Ponte sullo Stretto, il MIT: “preoccupazioni dell’Anac infondate, ecco i motivi”

StrettoWeb

“Nel dl sul Ponte sullo Stretto di Messina, c’è una grossa pecca, uno squilibrio nel rapporto tra la parte pubblica e quella privata, che si traduce in un danno per la prima”. Queste le parole dell’Anac che hanno provocato la replica del MIT.

“Sono totalmente infondate le preoccupazioni dell’Anac a proposito del Ponte sullo Stretto, come lo erano quelle sul Nuovo Codice degli Appalti. Non solo perché verrà nominato un responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ma anche perché le garanzie a tutela della legalità e del corretto utilizzo dei fondi pubblici sono salvaguardate dalle norme generali del nostro ordinamento nonché dal Codice degli Appalti. Codice degli Appalti che prevede precise responsabilità e sanzioni”. Così una nota del MIT.

“In particolare, si rammenta che – come prima di ogni cantiere rilevante – in accordo col Viminale sarà sottoscritto il Protocollo Legalità che garantisce procedure di controllo ancora più efficaci. Infine, è doveroso ricordare che il Governo ha ripristinato un contratto frutto di una gara, gli oneri nei confronti del contraente generale sono già previsti dai vincoli derivanti dalla normativa euro-unitaria sui contratti pubblici e che gli innalzamenti delle soglie per gli affidamenti diretti sono già in vigore da alcuni anni“, conclude la nota del MIT