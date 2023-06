Ponte Silvio Berlusconi, per non dimenticare il Cavaliere

StrettoWeb

L’uscita di scena di una persona, come Silvio Berlusconi, attiva immediatamente, con il dolore per la dipartita, riflessioni sulla sua storia, sul suo impegno imprenditoriale, sulla cronaca. E’ stato un indiscusso protagonista della nostra epoca, influenzando, pur con tutte le valutazioni che si vogliano fare, la società ed il nostro modo di essere, di uomini liberi, democratici, europei, con la mente proiettata oltre i confini.

Da imprenditore ha dimostrato che, se si crede fermante in un progetto, bisogna inseguirlo con determinazione, vedi oggi i risultati di Mediaset, di Mediolanum ed altro. Il Paese è stato riconoscente, attribuendogli, con decreto del Presidente della Repubblica, il titolo di Cavaliere del Lavoro, titolo che gli è sempre appartenuto, malgrado che la più riduttiva e vigliacca vulgata abbia tentato di orientare l’opinione pubblica in senso contrario. L’uomo è stato ammirevole, e grande combattente, essendo riuscito a schivare i colpi di maglio che arrivavano, giustificati e non, da ogni dove, come dalla magistratura, da presunti amici e nemici di partito, da complesse situazioni familiari, da stucchevoli, ipocriti e irriconoscenti incensatori.

Ha saputo assorbire tutto ed a riproporsi al momento giusto, con rinnovata vigoria, onorando la sua tempra di leader. Anche in questi ultimi giorni, il suo pensiero è andato al futuro del partito e del Paese. E faceva progetti, anche se il suo stato di salute consigliava prudenza. Sono certo che, malgrado ben note intemperanze, perdonate ormai dalla società, la Storia gli renderà merito.

Di seguito la video-intervista della puntata speciale di “Parliamone con…”, il seriale di approfondimento giornalistico in onda su Explorer HD Channel 176 di Sky e pubblicato in anteprima esclusiva da TFnews. Si è parlato di Silvio Berlusconi, ricordando alcuni aneddoti sul rapporto con il Cavaliere, i tratti più significativi del suo modo di essere stato al tempo stesso imprenditore e uomo delle Istituzioni. E poi quella suggestione sul nome a cui dedicare il futuro Ponte sullo Stretto di Messina.

Silvio Berlusconi nell'intervista al Cavaliere del lavoro Ercole Pietro Pellicanò