Poliziotta uccisa a Roma: l’omicida era un suo collega che si è sparato con la stessa pistola

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Era un agente di polizia anche l’aggressore della donna uccisa nell’androne di un palazzo in via Rosario Nicolò, nella zona di San Basilio a Roma. L’uomo si sarebbe allontanato in auto dopo l’omicidio e si sarebbe tolto la vita in auto con la stessa arma. L’uomo è stato trovato in una auto in via Nino Tamassia.

Dalle prime ricostruzioni al vaglio degli inquirenti, sembrerebbe che il movente dell’omicidio-suicidio avvenuto nella zona di Torraccia, non lontano da San Basilio, a Roma questa mattina, sarebbe passionale. La poliziotta, che prestava servizio al commissariato Sant’Ippolito, è stata freddata nell’androne del palazzo con tre colpi di pistola alla testa.

I pm della procura di Roma si sono recati in via Rosario Nicolò, alla periferia della Capitale, dove è stata uccisa la poliziotta. Sul posto la pm di turno esterno, Antonia Giammaria, e la pm di turno per le violenze, Antonella Pandolfi.