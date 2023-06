Playoff Serie C: il Cesena di Mimmo Toscano ipoteca la finale, pari tra Foggia e Pescara

StrettoWeb

Si sono concluse le due gare d’andata dei playoff di Serie C. La grande favorita, soprattutto dopo la clamorosa eliminazione del Crotone, adesso è il Cesena di Mimmo Toscano e della colonia di ex Reggina, che non fallisce l’obiettivo e sbanca Lecco per 1-2, assicurandosi così un buon vantaggio in vista del ritorno e della finale.

L’altra sfida, quella tra il sorprendente Foggia di Delio Rossi e il Pescara di Zeman (ex anche dei pugliesi), finisce 2-2: rossoneri avanti, poi rimonta biancazzurra e definitivo pari foggiano. Si decide tutto al ritorno.