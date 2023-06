“Per ritornare tra la gente”, al via la nuova campagna di ascolto del Pd reggino

StrettoWeb

E’ partita lunedì 5 giugno a Ravagnese, dai locali del “Tam Tam”, la campagna di ascolto del Pd a Reggio Calabria. Si tratta di una campagna, concordata con il partito regionale, che si svilupperà su tutti i territori provinciali per tornare tra la gente, ascoltarne bisogni e necessità per potere così offrire un punto di riferimento alla cittadinanza.

“Per ritornare tra la gente” è lo slogan scelto per la nuova iniziativa dem che a Reggio è stata lanciata dalla segretaria Valeria Bonforte.

“Come abbiamo detto fin dall’inizio del percorso di rigenerazione del Pd, avviato qualche mese fa, vogliamo metterci la faccia e riannodare il contatto del partito con i territori. Siamo consapevoli che arriveranno molte critiche, ma sicuramente anche proposte, idee e la spinta per potere fare in modo che i cittadini sentano il Pd come la propria casa”.

Queste le parole della segretaria Bonforte che ha spiegato il senso della campagna. “Un punto di partenza indispensabile – ha detto ancora il segretaria – per potere programmare il nostro lavoro quartiere per quartiere, provincia per provincia e rendere la nostra azione politica sempre più efficace e vicina alle esigenze delle Comunità che rappresentiamo”.

Il partecipato incontro di lunedì ha registrato la partecipazione dell’assessore comunale Angela Martino, del capogruppo a palazzo San Giorgio Peppe Sera, del consigliere comunale Franco Barrea e del dirigente Seby Romeo. Ulteriori appuntamenti saranno programmati nelle prossime settimane per fare diventare il Pd reggino un vero e proprio laboratorio politico itinerante a stretto contatto con i cittadini.