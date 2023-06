Pensionato molesta ragazzini, inchiodato dai video: per lui un “avviso orale”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto la misura di prevenzione personale dell’Avviso Orale nei confronti di un 75enne residente in città. L’uomo ha avuto, in diverse occasioni, atteggiamenti molesti e a sfondo sessuale rivolti a ragazzine e ragazzini. I fatti, accaduti nel centro storico di Monza, risalgono al pomeriggio di mercoledì 31 maggio. Alla Sala Operativa della Questura era giunta una richiesta di intervento da parte di alcuni giovanissimi che segnalavano la presenza di una persona anziana a bordo di una bicicletta che in zona Piazza Trento e Trieste si avvicinava a gruppi di ragazzine importunandole e rivolgendo proposte oscene e sessualmente esplicite. Non solo. Le invitava ad appartarsi, tentando di accarezzarle sul capo o sulle spalle.

Le giovani dopo aver immediatamente respinto l’uomo, avvertivano la Questura. I ragazzi hanno poi mostrato agli agenti un video fatto con il cellulare che ritraeva l’uomo.

Scattate le ricerche, durante un servizio di sorveglianza nei giorni successivi, gli agenti sono stati allertati da un gruppo di ragazzini che ha indicato un uomo in bicicletta che poco prima aveva rivolto apprezzamenti sessuali espliciti a una ragazza di passaggio.

I giovani hanno riferito che lo stesso, nei giorni precedenti, aveva compiuto il medesimo gesto con altre giovani aggiungendo che alcune di loro erano riuscite a fare dei video che i ragazzi hanno prontamente mostrato ai poliziotti. Gli agenti riuscivano così a bloccare l’uomo che alla vista della polizia tentava di dileguarsi con la propria bicicletta. Identificato, è risultato essere un 75enne residente in città, ed è la stessa persona presunta autore delle molestie dei giorni precedenti.