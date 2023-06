Il Pd contro l’Autonomia Differenziata, due giorni di mobilitazione a Napoli

StrettoWeb

Da Napoli prende il via “l’estate militante” annunciata dal segretario del Pd Elly Schlein in direzione nazionale: il primo appuntamento è il 14 e il 15 luglio quando nel capoluogo partenopeo è in programma una mobilitazione contro l’autonomia differenziata.

“Ci vediamo a Napoli, perché la difesa del Mezzogiorno, il contrasto alle disuguaglianze e il rafforzamento della coesione sono tratti identitari del Pd”, ha detto il leader Pd. “L’autonomia differenziata del governo – ha spiegato – aumenta le diseguaglianze territoriali in un Paese che aspetta di essere ricucito”.