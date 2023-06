Paura in Sicilia, mamma e figlia scomparse: il padre in apprensione per la piccola

StrettoWeb

Una bambina di tre anni, Alessandra, e la madre di 44 sono scomparse da due giorni da Riposto, nel Catanese. L’ipotesi avanzata dagli investigatori è che sia trattato di un allontanamento volontario. La denuncia della scomparsa è arrivata ai carabinieri da parte del padre della piccola, Leonardo Pappalardo, 59 anni. Secondo quest’ultimo la moglie, ucraina, può essere andata fuori dall’Italia, magari per ritornare al Paese d’origine assieme ad un’altra figlia tredicenne che la donna ha avuto da una precedente relazione.

Secondo quanto si è appreso moglie di Pappalardo sarebbe andata via dopo un litigio con il marito. Da allora ha fatto perdere le proprie tracce. L’uomo, che ha presentato una denuncia ai carabinieri per allontanamento volontario, chiede aiuto a chiunque possa aver visto la bambina nelle ultime 48 ore. La moglie sarebbe andata via senza portare con sé vestiti, ma solo due telefonini, che risultano però spenti, un caricabatterie e la carta di credito.

“Il mio assistito è preoccupato per le sorti della figlia – afferma l’avvocato Enzo Iofrida, legale dell’uomo – non sappiamo se la moglie abbia intenzione di portarla fuori dall’Italia, magari nel proprio Paese. Chiediamo la collaborazione di tutti. Chiunque l’abbia vista, lo segnali ai carabinieri. Il fattore tempo in questi casi è fondamentale“.