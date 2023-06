Patti: successo per il “Gluten free day”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

I locali dell’IIS Borghese Faranda di Patti hanno ospitato il “Gluten free day”, L’evento, organizzato da ITS Academy Albatros Messina, l’IIS Borghese Faranda di Patti, l’Associazione Italiana Celiachia e Non Solo Cibus, è stato aperto da un convegno informativo teorico/pratico sulla celiachia e la sua gestione nell’alimentazione.

Hanno preso parte la dirigente scolastica dell’IIS Borghese Faranda Francesca Buta, la prof. Antonina Sidoti, Presidente ITS Albatros, Paolo Baronello, presidente Associazione Italiana Celiachia Sicilia, Antonino Maggio, Dir. Dip. Politiche sociali e del lavoro della regione Sicilia, Federico Impalà, assessore alla P.I. del comune di Patti e Non Solo Cibus. Un momento formativo molto significativo per dialogare con i ragazzi allo scopo di creare in loro una mentalità sana e consapevole su questa patologia.

Alla fine del convegno, gli allievi dei corsi Health Food 4.0 e Enofood 4.0 dell’ITS Albatros Academy, guidati dallo chef Giuseppe Micalizzi (docente ITS), hanno realizzato una serie di attività laboratoriali alle quali hanno preso parte studenti, operatori del settore e tante persone interessate alla tematica. L’Associazione Italiana Celiachia ha predisposto un corner informativo in cui è stato possibile anche sottoporsi al test per l’individuazione della celiachia. A conclusione dell’evento è stato offerto ai partecipanti un ricco buffet gluten free.