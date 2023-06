Palmi: tutto pronto per l’anteprima del Festival Letterario “Street Book”

StrettoWeb

Si svolgerà nelle giornate del 1° e 2 luglio l’anteprima dell’ormai rinomato festival letterario della città di Palmi, STREET BOOK. L’anticipazione della popolare kermesse organizzata dal Comune di Palmi, ribattezzata per l’occasione STREETBOOK OFF, vuole essere un assaggio estivo dalla più grande manifestazione, giunta ormai alla sua VI edizione, che si svolgerà nel prossimo periodo autunnale. Di seguito il programma della due giorni di STREET BOOK OFF:

1° luglio

Belvedere Suriano ore 19:00

Autore: Emilio della Fontanazza

“Il palcoscenico della Marchesa”

Una chic delle buone maniere

Dialoga con l’autore: Mirta Fava

Villa Mazzini ore 21:30

Autore: Mimmo Gangemi

“ATOMO INQUIETO ”

Dialoga con l’autore; Fabio Vincenzi

Musiche del polistrumentista, Giuseppe Oliveto

2 luglio

Belvedere Suriano ore 19:00

Autori: Francesco Idotta & Maria Grazia Sfameni

“Alvaro e Belmoro nel dedalo Tantalico”

Dialoga con gli autori: Antonio Salvati

Villa Mazzini ore 21:30.

Autrice: Annarosa Macrì

“SARTI VOLANTI”

Dialoga con l’autrice: Eliana Ciappina

Musiche dei Last Dreamers