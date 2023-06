Pallacanestro Viola, manca solo l’ufficialità: Noel Damien Foti nuovo proprietario

StrettoWeb

Il gusto amaro della retrocessione, al termine di una stagione fra sofferenze cestistiche, economiche e sentimentali, imponeva una pausa. Silenzio per diverse settimane. Poi il lampo improvviso. Una grande novità all’orizzonte nel futuro della Pallacanestro Viola. Un nuovo proprietario, italo-francese, giovane e intraprendente, pronto a gettarsi con entusiasmo nel panorama cestistico reggino.

Dopo diverse settimane di trattativa si è arrivati a un accordo. Oggi la firma del pre-accordo fra le parti. A breve la Pallacanestro Viola avrà un nuovo proprietario: Noel Damien Foti. Nomi francesi, cognome che tradisce origini calabresi (radici tra Fossato Ionico e Melito Porto Salvo), il CEO e Founder di Linework è pronto a rilevare la squadra reggina dalle mani del presidente Laganà.

La trattativa

I primi contatti sono arrivati nei mesi scorsi, una proposta alla quale hanno lavorato da un lato dell’avvocato Cesare Di Cintio, in rappresentanza della Pallacanestro Viola, dall’altro un grande nome dello sport italiano come Marcel Vulpis (ex vicepresidente Lega Pro), insieme al delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella.

Grande entusiasmo da parte di Foti che ha aggiornato, diverse volte, i tifosi tramite Twitter sullo stato della trattativa. Un modo decisamente inusuale di procedere in un ambito, quello sportivo, in cui tutto viene tenuto sottotraccia fino a che le firme non sono messe nero su bianco. Come detto, grande entusiasmo da parte dell’istrionico imprenditore.

Eppure, al momento dell’invio della proposta ufficiale, qualcosa sembra essere andato storto. La controproposta neroarancio ha creato una fase di stallo. Superato anche questo ostacolo, si è arrivati alla stretta di mano finale nelle ultime ore.

Sui social le emozioni dei protagonisti

Il primo a twittare non poteva che essere Foti: “Done! Accordo di acquisto della Pallacanestro Viola firmato. Si andrà avanti su nuovi orizzonti. Grazie a tutti!“.

In serata i cinguettii di Marcel Vulpis: “tutto è iniziato da una semplice idea partendo dalla creatività. Stasera quell’idea si è trasformata in un nuovo progetto sportivo e di impresa. Congrats“.

E poi: “un grazie speciale lo meritano l’avv. Cesare di Cintio, l’assessore allo Sport Gianni Latella che mi ha sempre spronato, il tesoriere Vincenzo Giarmoleo (preziosa la sua collaborazione) e soprattutto il presidente Carmelo Laganà, gran signore e tifoso della Pallacanestro Viola“.

E adesso?

Adesso tocca passare dal tavolo delle trattative al parquet. Trovare la figura di un DS dal quale ripartire con la costruzione del nuovo roster che, complice anche la retrocessione nell’Interregionale, difficilmente vedrà conferme rispetto all’anno passato. Da valutare anche la posizione di coach Bolignano, allenatore che, nonostante il sangue reggino e il grande attaccamento alla maglia e alla città, merita ben altra categoria.

Possibile novità sugli sponsor con Givova contattata come jersey brand. Ripartire non sarà facile, così come coinvolgere nuovamente il diffidente pubblico reggino. A Foti, Vulpis e a tutto il nuovo corso della Pallacanestro Viola un in bocca al lupo affinchè il mito neroarancio torni dove merita di essere.