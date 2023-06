Piano Battaglia: splendide notizie per gli amanti dello sport e della natura

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un importante traguardo quello di Piano Battaglia, nel cuore delle Madonie, con l’apertura per la prima volta degli impianti di risalita durante la stagione estiva.

La società partecipata della Città Metropolitana, Palermo Energia, ha concluso con successo tutte le operazioni di manutenzione sulla seggiovia biposto Mufara, indispensabili per ottenere le autorizzazioni necessarie dalle autorità competenti.

“Si tratta di un traguardo, di fatto, inedito per Piano Battaglia che la Città metropolitana riesce a raggiungere. Avere la possibilità di sfruttare appieno gli impianti di risalita anche nella stagione estiva rappresenta un significativo passo dell’Ente verso i visitatori e i turisti che potranno godere dello spettacolo e dell’offerta di Piano Battaglia e del territorio delle Madonie anche in questa stagione. Infine, in base alla richiesta che riscontreremo con questa iniziativa, valuteremo di aprire gli impianti anche in altri giorni della settimana, oltre ai weekend” – ha dichiarato il sindaco di Palermo.

I panorami mozzafiato e le attività all’aria aperta offerte da monte Mufara renderanno questa meta un’opzione ideale per gli amanti della montagna e per coloro che desiderano trascorrere una giornata rigenerante lontano dalla vita frenetica della città.