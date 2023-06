“Palermo spogliami!” La città siciliana pronta a cantare col vortice Vasco Rossi: “città bellissima”

StrettoWeb

Un vortice fortissimo è pronto ad invadere Palermo con la sua grande carica. No, il meteo non c’entra, qui parliamo d’altro. Il riferimento è al concerto allo stadio Barbera di Vasco Rossi, che questa sera fermerà il tempo con la sua musica. Come rivela lo stesso cantante sui social, nel capoluogo siciliano “ci torno dopo 18 anni! L’ultima volta ci sono stato nel 2005 al Velodromo Borsellino, mentre allo stadio Barbera, detto anche La Favorita, sono stato… nel 1985 durante il tour Cosa succede in città, poi non ho potuto andarci più perché non era disponibile e quest’anno sono felice di riaprirlo al Rock!”.

Non mancano gli elogi a Palermo, alla Sicilia e ai siciliani: “Quanto amo la Sicilia, i siciliani… LE… siciliane. Non vedo l’ora di farvi vivere lo spettacolo più potente ed emozionante al mondo! Palermo SPOGLIAMI“, ha scritto. E poi l’ultimo messaggio, quello di oggi: “Palermo sei pronta? Liberi di sognare. Bellissima città Palermo.. bella gente, bei colori.. situazione scenografica forte. Finalmente allo stadio!!! Ci vediamo stasera!! Evvivaaaa!”.

