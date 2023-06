Omologa Reggina, il Brescia non molla: presentato ricorso in Appello

StrettoWeb

“Brescia Calcio comunica di aver depositato in data odierna alla Corte d’Appello presso il Tribunale di Reggio Calabria, il ricorso avverso la sentenza di omologa degli accordi di ristrutturazione e delle transazioni sui crediti fiscali e contributivi della Reggina 1914 Srl, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 12 giugno 2023″. Così in un breve comunicato ufficiale il club lombardo, che non molla in merito alla vicenda ormai nota.

Prevedibile, considerando il comportamento delle Rondinelle in questi mesi, con l’ultima nota ufficiale a poche ore dall’omologa ottenuta dalla Reggina.