Oltrepassa il limite di velocità e viene multato. Di quanto? 121 mila euro!

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una multa milionaria per un uomo milionario. Un signore finlandese si 76 anni, Anders Wiklöf, è stato infatti multato per aver oltrepassato il limite di 30 km/h. A quanto ammonta la cifra dell’ammenda? Beh, che sarà mai. Qualche centinaio di euro? Sì, qualche centinaio… di migliaio di euro. La multa, infatti, è di 121 mila euro! Una somma monstre. Il motivo? In Finlandia le ammende sono calcolate anche in percentuale al reddito di chi commette l’infrazione. In questo caso il signore è un ricco uomo d’affari multimilionario.

Le parole dell’aggressore

“Mi dispiace davvero”, ha detto Anders Wiklöf a Nya Åland, il principale quotidiano delle Isole Åland, una regione finlandese autonoma nel Mar Baltico. “Avevo appena iniziato a rallentare, ma immagino che non sia successo abbastanza velocemente. È così che va”.