Nuove linee tranviarie della città di Palermo: appalto aggiudicato

Si sono concluse le operazioni di ritoffidamento della “Progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione di nuove linee tranviarie della città di Palermo, tratte A,B,C – stralcio funzionale l.1 l. Dopo circa 8 sedute della Commissione U.r.e.g.a. e con Determinazione Dirigenziale n.7395 del 21 giugno 2023, l’appalto è stato aggiudicato in favore dell’unico concorrente A.T.I. SIS SCPA –Construcciones y Auziliar de Ferr, con sede in Torino Via Invorio n. 24/A.

L’opera si rappresenta come il Sistema Tram Fase II e verrà suddiviso in:

Tratte A, B, C – I Stralcio Funzionale: riguardante 24,2 km di tratte tramviarie e la fornitura di n. 9 vetture (i 24km comprendono il prolungamento dell’attuale linea 4 per via E.Basile e corso Tukory e la tranvia lungo via Roma, via Libertà/M. di Villabianca ;

riguardante 24,2 km di tratte tramviarie e la fornitura di n. 9 vetture ; Tratte A, B, C – II Stralcio Funzionale: riguardante pavimentazioni e sistemazioni stradali complementari alle tratte A, B e C

riguardante pavimentazioni e sistemazioni stradali complementari alle tratte A, B e C Tratte A, B, C – III Stralcio Funzionale: riguardante rigenerazioni urbane, opere di finitura e di arredo complementari alle tratte A, B e C.

riguardante rigenerazioni urbane, opere di finitura e di arredo complementari alle tratte A, B e C. Parcheggi di interscambio: comprendente n. 7 parcheggi di interscambio (Don Bosco, De Gasperi, Libertà, Ungheria, Boiardo, Giulio Cesare, Francia) funzionali alle tratte A, B, C;

comprendente n. 7 parcheggi di interscambio (Don Bosco, De Gasperi, Libertà, Ungheria, Boiardo, Giulio Cesare, Francia) funzionali alle tratte A, B, C; Tratta E1: riguardante 4 km di tratta tramviaria (tratta fra via Croce Rossa e viale Francia, già sotto procedura ambientale alla Regione);

riguardante 4 km di tratta tramviaria (tratta fra via Croce Rossa e viale Francia, già sotto procedura ambientale alla Regione); Tratte D, E2, F, G e Parcheggi di interscambio: riguardante 39 km di tratte tranviarie, n. 5parcheggi di interscambio (Strasburgo, Mongibello, Galatea, Foro Italico, Sferracavallo) e la fornitura di n. 35 vetture.

Adesso l’azienda avrà 5 mesi, dalla firma del contratto, per redigere il progetto esecutivo. Primi cantieri verso gennaio 2024.